Was mit unserer Region passiert, wenn die Bienen sterben

Plus Sterben mit den Bienen alle bestäubenden Insekten aus, steht uns eine triste Welt bevor. So wie wir die Natur jetzt kennen, wäre sie dann nie wieder.

Wo früher farbenfrohe Blumen auf den Wiesen wuchsen, ist es eintönig geworden. Nirgendwo mehr summen und brummen Insekten. Während die Obstbäume ohne Früchte bleiben, sind die Rosensträucher ganz verschwunden. In den Supermärkten werden die Regale immer leerer, ein Gros der Gemüsesorten fehlt, Honig und Beerenmarmelade sowieso. Äpfel können sich nur noch die Wenigsten leisten, mittlerweile zählen sie zu Luxusgütern.

Klingt nach einem weit entfernten, fiktiven Horrorszenario? Wenn mit den Bienen alle bestäubenden Insekten aussterben, könnte es ganz schnell zur Realität werden, vermuten Naturschützer. "Fast alles, was Vielfalt und Freude ausmacht, fällt weg", sagt Thomas Frey, Regionalreferent für den Bund Naturschutz (BN) Schwaben. Betroffen wären weltweit zwischen 75 und 80 Prozent der Artengruppen. Darunter Tomaten, Karotten, Weinreben, Erdbeeren, Gurken und Kohlpflanzen. "Will man das noch haben, muss man selbst Biene spielen", sagt Frey. Also künstlich bestäuben.

Neben der Honigbiene gibt es allein in Deutschland über 500 Wildbienenarten. Darunter auch die Große Wollbiene. Bild: Eberhard Pfeuffer/Bund Naturschutz

Nur wenige robuste Pflanzen blieben noch über, Monokulturen würden entstehen. Weiterhin gedeihen würden die sogenannten Windbestäuber wie Weizen oder Mais. Einige Pflanzen könnten sich auch selbst befruchten, erklärt Insektenforscher Alfred Karle-Fendt von der BN-Kreisgruppe Kempten-Oberallgäu, beispielsweise die Kartoffel. Da das Knollengewächs dann aber immer wieder auf dieselben genetischen Strukturen zurückgreift, wäre nicht sicher, ob diese Fortpflanzung auf Dauer funktioniert. "Wir würden das Gefüge hin zu bestimmten Arten verschieben", sagt Karle-Fendt. Das würde Ökosysteme zerstören, die sich über Millionen Jahre aufgebaut haben, fügt Insektenforscher Eberhard Pfeuffer von der BN-Kreisgruppe Augsburg hinzu.

Insektenforscher zu bedrohter Artenvielfalt: "Ein zweites Mal erfindet die Natur das nicht"

Es lohnt sich, einen genauen Blick auf die Beziehung zwischen Pflanzen und Bestäubern zu werfen, erklärt Pfeuffer. Denn die seien oft einzigartig und zeigen, wie komplex es in der Natur zugeht. Als Beispiel nennt er die Ameisen-Schwebfliege und die Hummel-Ragwurz. Weil das Orchideengewächs keinen Honig bietet, lockt es die Wildbiene mit einem Trick an: Es gibt sich als Weibchen aus.

Solche "Raffinessen der Natur" finden sich überall. Allein in Deutschland gibt es über 500 verschiedene Wildbienen, sie alle sind durch das Artensterben bedroht. "Wenn das alles einmal weg ist - ein zweites Mal erfindet es die Natur nicht."

Das Artensterben in Bayern 1 / 4 Zurück Vorwärts In Bayern verschwinden immer mehr Tier-und Pflanzenarten. Es ist das größte Artensterben seit dem Verschwinden der Dinosaurier.

Der Bestand der Insekten ist seit 1989 um etwa 75 Prozent gesunken. Fast genauso groß ist der Rückgang bei den Tagfaltern: 73 Prozent sind bereits verschwunden.

Mehr als die Hälfte aller Bienen (54 Prozent) sind bedroht oder bereits ausgestorben.

Nur noch halb so viele Vögel wie vor 30 Jahren leben heute in Bayern. Seit 1965 ist der Bestand der Feldvögel um etwa 65 Prozent zurückgegangen.

Quelle: Bund Naturschutz Bayern

Die Menschen müssten sich jetzt entscheiden, ob sie mit der Natur oder gegen sie arbeiten wollen, sagt Karle-Fendt. Ob sie weiterhin den Reichtum der natürlichen Lebensmittel genießen, oder einfach einen Chemiecocktail auf die Äcker werfen wollen. Schon heute habe ein normales Maisfeld nichts mehr mit Bodenvielfalt zu tun, schildert der Oberallgäuer.

In anderen Ländern sind die Auswüchse des Insektensterbens noch greifbarer. Pfeuffer erzählt von Lastwagen, die in Kalifornien Bienenstöcke durch die Gegend fahren. Von einer Mandelplantage zur nächsten, bestäuben und weiter.

Bienen-und Artensterben kann ungeahnte Folgen haben

Beispiele, die den Forschern zeigen: Die natürliche Ordnung gerät bereits ins Wanken. Und selbst die Experten wissen nicht, welche Ausmaße noch möglich sind, sollten die Bestäuber tatsächlich aussterben. "In den Ökosystemen gibt es Abhängigkeiten, von denen wir noch gar nichts wissen. Wir haben keine Vorstellung davon, wann die Netze reißen", sagt Karle-Fendt. Womöglich verschwinden gerade Arten, die während des Klimawandels eine wichtige Rolle spielen könnten.

Umso dringlicher sei es, jetzt etwas dagegen zu tun. Beispielsweise mit einer Unterschrift: Ist das neue Volksbegehren "Artenvielfalt-Rettet die Bienen" erfolgreich, wäre die bayerische Staatsregierung verpflichtet zu handeln. Doch dazu müssen erst eine Million Bürger unterschreiben.

"Ohne Insekten läuft in der Natur nichts", betont Karle-Fendt nochmals. Dennoch erlebe er immer wieder, dass Menschen dem Insektensterben gleichgültig gegenüberstehen oder sogar sagen: "Ich wäre froh, wenn das ganze Ungeziefer weg wäre." Doch ohne Bestäuber wie Fliegen, Bienen und Wespen gäbe es keine blühenden Landschaften mehr. Ohne Ameisen brächen die Ökosysteme zusammen. Und verschwinden die Insekten, gehen mit ihnen auch die Vögel. Das sei vielen aber noch gar nicht bewusst, sagt Karle-Fendt.