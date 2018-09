09:05 Uhr

Wie Sie unsere Plus+Artikel nutzen können und welche Vorteile Sie haben Bayern

In unserem Online-Angebot finden Sie jetzt Artikel, die mit einem Plus+ gekennzeichnet sind und nur unseren Abonnenten zur Verfügung stehen. So funktioniert's.

Was hat es mit den Plus-Artikeln auf sich?

In unserem Online-Angebot kennzeichnen wir besonders lesenswerte Artikel jetzt mit einem Plus. Diese Artikel stehen nur unseren Abonnenten zur Verfügung.

Was passiert, wenn ich einen Plus-Artikel angeklickt habe?

Wenn Sie einen unserer Plus-Artikel aufrufen, können Sie die ersten Absätze kostenlos lesen. Danach sehen Sie ein Fenster, in dem Sie sich anmelden oder das günstige Abo abschließen können.

Wie kann ich diese Plus-Artikel lesen?

Es gibt zwei Möglichkeiten, unsere Plus-Artikel zu lesen:

Anmeldung mit bestehendem Abonnement: Sind Sie bereits zahlender Abonnent unseres Web-Angebots, melden Sie sich nach dem Aufruf des Artikels einfach mit Ihrem Zugangsdaten Mailadresse und Passwort an. Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie über den Link „Passwort vergessen“ ein neues Passwort anfordern.

Die Neu-Anmeldung: Sollten Sie noch kein Online-Abo haben, können Sie dieses schnell und kostengünstig hier abschließen. Sind Sie bereits Zeitungs- oder e-Paper-Abonnent, halten wir ein besonders attraktives Angebot für Sie bereit.

Ich bin bereits kostenlos registriert. Genügt dies, um auch die Plus-Artikel lesen zu können?

Leider nicht. Als registrierter Nutzer unseres Online-Angebots können Sie viele Vorteile nutzen, etwa im Bereich "Meine Nachrichten" selbst zusammenstellen, über was wir Sie informieren sollen. Plus-Artikel sind von diesem kostenlosen Angebot aber ausgenommen.

Was unterscheidet Plus-Artikel von anderen Artikeln?

Als Plus-Artikel kennzeichnen wir Inhalte, die besonders lesenswert sind. Das können Inhalte sein, die Sie exklusiv nur bei uns finden, die Ihnen einen sehr hohen Mehrwert bieten, oder die besonders aufwändig recherchiert wurden. Rund 200 Redakteurinnen und Redakteure, Fotografen und Korrespondenten sind jeden Tag unterwegs, um Sie umfassend zu informieren - und Ihnen so zu ermöglichen, sich ein Bild zu machen.

Ich bin Zeitungs-Abonnent. Was bringt mir ein zusätzliches Digital-Abo?

In unserem Digitalangeboten finden Sie ein großes, ergänzendes Angebot zu den Inhalten Ihrer Zeitung: Videos und Bilderstrecken, Statistiken und interaktive Grafiken, opulente Multimedia-Reportagen - und natürlich die ganz schnellen News.

Wird das ganze Online-Angebot der Augsburger Allgemeinen und ihrer Heimatzeitungen kostenpflichtig?

Den Großteil unseres Onlineangebots können Sie auch weiterhin kostenlos lesen. Dies wird finanziert durch Werbung in unseren Artikeln und Videos.

Themen Folgen