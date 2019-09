10:22 Uhr

Zwei Menschen sterben bei Unfall auf B12

Auf der B12 gab es am Sonntagmorgen einen tödlichen Unfall. Zwei Menschen starben, drei wurden verletzt.

Zwei Menschen sind bei einem Zusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 12 bei Buchloe (Landkreis Ostallgäu) gestorben. Aus zunächst ungeklärten Gründen war ein Auto kurz vor der Anschlussstelle Jengen/Kaufbeuren der Autobahn 96 in den Gegenverkehr geraten, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Dort stieß es am Morgen frontal gegen ein anderes Auto.

In dem mit drei Menschen besetzten Wagen wurden ein Mann und eine Frau tödlich verletzt. Die beiden Menschen im anderen Auto sowie der dritte Mitfahrer im erfassten Wagen wurden ebenfalls verletzt. (dpa)

