Allgäu

vor 21 Min.

Einheimischen-Modell zum Hausbau im Allgäu: So läuft es in der Realität

Plus Das Vergabesystem sorgt dafür, dass Bauplätze transparent verteilt werden. Hiesige Bewerber haben einen Vorteil. Doch geht diese Rechnung noch auf?

Von Marina Kraut

Man stelle sich vor, man will ein Haus bauen. Ein schönes großes soll es sein, für die ganze Familie. Am besten natürlich im Heimatdorf – schließlich wohnten schon Oma, Papa und die Tante hier. Man bewirbt sich also um den Bauplatz. Es kommt zur Vergabe – doch man geht leer aus. Ein Mitbewerber aus der Stadt hat das Grundstück erworben. Man selbst muss verzichten. Fälle wie dieses fiktive Beispiel wollen Einheimischen-Modelle verhindern. Hiesige Bewohner erhalten durch ein Punktesystem gegenüber Fremden einen Vorteil. Gleichzeitig soll es unter Einheimischen gerecht und transparent zugehen. So steht es in Leitlinien festgeschrieben. Doch wie sieht es in der Realität aus, wenn sich weniger Einheimische einen Bau leisten können?

Matthias Simon ist der Direktor des Bayerischen Gemeindetages. Er beschäftigt sich mit Bauthemen und sagt: "Die Vergabematrix kann nichts dafür, dass der Hausbau teurer ist." Das Einheimischen-Modell sei zeitlos – "das wird es immer geben". Dadurch könnten sozialpolitische Ziele verfolgt werden. Ändern müsse sich in der jetzigen Situation, mit hohen Zinsen und Baukosten, nicht die Vergaberichtlinie, sondern eher das Bauland: Kleinere Grundstücke für Einfamilienhäuser oder zum Beispiel mehr Geschosswohnungsbau.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen