Lange Haare, Piercings, Tattoos – was ist bei Trachtlern erlaubt?

Lange Haare bei Männern, Tattoos, Piercings: Was ist bei Allgäuer Tracht eigentlich erlaubt – und wo ist die Grenze erreicht?

Plus In Oberbayern ist eine Familie aus einem Trachtenverein ausgetreten, weil die Frisuren der Söhne kritisiert wurden. Was sagen Allgäuer Trachtenvereine?

Ein Fall im benachbarten Oberbayern sorgt für Diskussionen unter Trachtlern: Weil die Frisuren ihrer Söhne in einem Trachtenverein in Trostberg immer wieder kritisiert wurden, ist ein Ehepaar mit ihren Kindern ausgetreten. Doch wie gehen Allgäuer Trachten- und Musikvereine mit langen Haaren bei Männern oder Tätowierungen und Piercings ihrer Mitglieder um?

„Leben und leben lassen. Dieses Motto gilt auch für die bayerischen Trachtenvereine“, sagt Günter Frey aus Sulzschneid (Ostallgäu). Er ist als Vorsitzender des Bayerischen Trachtenverbandes. Wer in einen Trachtenverein gehe, müsse allerdings auch bestimmte Regeln akzeptieren.

