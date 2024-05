Mit dem Moped zur Geburt: Erinnerungen einer Dorf-Hebamme

Plus Sieglinde Mayer aus Missen im Oberallgäu war bei 1000 Geburten dabei. Die 88-Jährige erinnert sich an schier unglaubliche Geschichten.

Das Wunder der Geburt fasziniert sie bis heute. "Es gibt nichts schöneres als ein junges Paar, das ein Baby in den Armen hält", sagt Sieglinde Mayer. Die 88-Jährige aus Missen (Kreis Oberallgäu) muss es wissen: Sie ist eine der letzten lebenden Dorf-Hebammen in der Region – und war bei knapp 1000 Entbindungen dabei, um die Mütter und Neugeborenen zu unterstützen.

"Ich war immer erreichbar. Tags und nachts. Mich hat diese Arbeit einfach glücklich gemacht. Nirgends ist man Menschen so nah wie bei einer Geburt", sagt die Urgroßmutter (zwei Enkel, drei Urenkel).