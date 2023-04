Amberg

05:32 Uhr

Kerze löst Wohnungsbrand aus: Bewohnerin verletzt

Artikel anhören Shape

Eine Kerze hat einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Amberg in der Oberpfalz ausgelöst.

Eine 85 Jahre alte Bewohnerin wurde leicht verletzt und kam ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Demnach hatte sich das Feuer am Sonntagabend schnell in der Wohnung der Frau ausgebreitet. Sie hatte wohl eine Kerze angezündet, die dann umfiel, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Feuerwehr brachte die Bewohner des vierstöckigen Hauses in Sicherheit und löschte den Brand. Die Polizei schätzte den Schaden auf etwa 150 000 Euro. (dpa)

Themen folgen