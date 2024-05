Autos stoßen zusammen: 89-Jährige stirbt

Beim Zusammenstoß zweier Autos im Kreuzungsbereich einer Staatsstraße im Landkreis Ansbach ist am Samstag eine 89-jährige Frau tödlich verletzt worden.

Die drei weiteren Insassen der Fahrzeuge wurden mit teils schweren Verletzungen in umliegende Kliniken gebracht, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Ein 58-jähriger Autofahrer wollte die Staatsstraße 2255 von Gödersklingen aus kommend überqueren. Dabei habe er offenbar einen auf dieser Straße von Ansbach kommenden Wagen übersehen, hieß es. Dieser kollidierte im Kreuzungsbereich mit der linken Seite des Fahrzeugs des 58-Jährigen, in dem die 89-Jährige auf der Rückbank saß. Sie erlitt bei dem Zusammenstoß so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Verletzt wurden auch der 58-Jährige und seine 63-jährige Beifahrerin sowie die 48-jährige Fahrerin des anderen Wagens. Die Unfallursache wird noch ermittelt.

(dpa)