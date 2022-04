Augsburg

vor 44 Min.

Der Fall um den Augsburger Uni-Spion offenbart die Tricks der russischen Agenten

Plus Putins Geheimdienste operieren systematisch unter der Tarnung von Botschaften und Konsulaten. Im Prozess gegen einen Spion von der Uni Augsburg gibt es dafür Belege.

Das russische Generalkonsulat im noblen Münchner Stadtteil Bogenhausen leuchtet ockergelb in der Frühlingssonne. Die neubarocke Villa wurde einst für einen Hohenzollern-Prinzen gebaut. Obwohl am Mittwochvormittag geöffnet sein müsste, sind an vielen Fenstern die Rollläden heruntergelassen. Russland lässt sich zurzeit noch weniger gerne in die Karten schauen als sonst.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen