Augsburg

vor 20 Min.

"Beschämende Zustände": Im Kinderkrebszentrum sind wichtige Therapien nur durch Spenden möglich

Plus Für das Kinderkrebszentrum in Augsburg müssen nicht nur Spielsachen erbettelt werden. Längst wird wichtiges Personal von Vereinen finanziert, die Spenden sammeln.

Von Daniela Hungbaur

Das hohe Fieber kam in den Ferien. Im Herbst vergangenen Jahres. Es stieg über 40 Grad und ließ sich über eine Woche nicht senken. Als die zwölfjährige Hannah nach ihrer Rückkehr mit ihrer Mutter sofort zum Kinderarzt geht, war dieser sehr beunruhigt. Das war an einem Freitag. Sie wurde in die Klinik überwiesen. Am Montag bekam Hannah die Diagnose: Leukämie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

