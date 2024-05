Dieb stiehlt Geldbeutel während Social-Media-Video

Ein Dieb hat in Bamberg den Geldbeutel einer 25-Jährigen gestohlen, während diese gerade ein Video von sich für einen Social-Media-Kanal machte.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ist im Hintergrund des Handy-Videos zu sehen, wie sich der bislang Unbekannte an der Einkaufstasche der Frau zu schaffen macht. Die Frau habe die Tasche mit dem Geldbeutel am Samstagnachmittag kurz abgestellt, um den Clip aufzunehmen.

In der gestohlenen Börse befand sich neben persönlichen Dokumenten nur Münzgeld, vermutlich im einstelligen Bereich, sagte ein Sprecher der Polizei. Der Dieb ist laut Polizei zwischen 40 und 50 Jahre alt, trug eine graue Jacke und hatte ein Fahrrad mit Korb dabei.





(dpa)