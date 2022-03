Staatsregierung schenkt Feuerwehrlern Urlaubsgutscheine

Plus Wer 50 Jahre lang bei der Freiwilligen Feuerwehr aktiv ist, bekommt eine Woche Urlaub vom Freistaat bezahlt – in einem Hotel voller Gleichgesinnter.

Feuerwehr und Tradition, das gehört für Michael Ortler zusammen. Deswegen muss er auch nicht lange überlegen, warum er schon fast das ganze Leben ehrenamtlich aktiv ist – auch sein Vater war es schließlich schon. „Eine klassisch-bayerische Karriere“, sagt der Neuburger. „Es ist auch immer wieder ein Abenteuer dabei und dann natürlich noch die Kameradschaft.“