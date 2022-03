Bayern

Wegen Pflege-Impfpflicht: Bereits Tausende Ungeimpfte in Bayern gemeldet

Plus Seit Mittwoch gilt die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Schon jetzt gehen viele Meldungen bei den Gesundheitsämtern ein. Immer mehr Beschäftigte verlassen die Branche.

Von Michael Kienastl

Ob und in welcher Form eine allgemeine Impfpflicht in Deutschland kommt, steht auch nach der ersten Lesung mehrerer Gesetzesentwürfe im Deutschen Bundestag weiter in den Sternen – es fehlt an Mehrheiten für einen der fünf Vorschläge. Was aber seit Mittwoch bundesweit gilt, ist die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Von ihr betroffen sind nicht nur Pflegende, sondern etwa auch Reinigungs- und Küchenkräfte, die in den jeweiligen Einrichtungen arbeiten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

