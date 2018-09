vor 35 Min.

Mann stürzt durch Dach und stirbt Bayernticker

In Nennslingen (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) ist es am Freitag zu einem tödlichen Unfall gekommen.

In Mittelfranken ist ein 67-Jähriger bei Bauarbeiten an einer Mühle ums Leben gekommen. Der Mann flog mehrere Meter in die Tiefe.

Ein 67-Jähriger ist bei Bauarbeiten an einer Mühle in Mittelfranken durch das Dach gestürzt und gestorben. Der Mann fiel nach Angaben der Polizei vom Freitag rund acht Meter in die Tiefe, als auf einem Nebengebäude eine Zementplatte brach.

Tödlicher Unfall in Nennslingen: 67-Jähriger arbeitete mit Sohn am Dach der Mühle

Mit seinem Sohn hatte er am Donnerstag die alten Platten auf dem Dach gegen neue austauschen wollen. Trotz Wiederbelebungsversuchen starb der 67-Jährige am Unfallort in Nennslingen (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen). Die Angehörigen wurden durch Notfallseelsorger betreut. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es nicht, so die Polizei. (dpa/lby)

Themen Folgen