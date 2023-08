Polizei kontrolliert Auto und bemerkt mehrere Straftaten

Bei der Kontrolle eines Autos in Bayreuth hat sich herausgestellt, dass der Fahrer betrunken war, gegen den Mitfahrer ein Haftbefehl vorlag sowie ein weiterer Mitfahrer Dopingmittel im Gepäck hatte.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, waren die fünf Personen in der Nacht zu Samstag mit dem Auto auf der Bundesautobahn 9 in Oberfranken unterwegs, als sie von zwei Streifen der Verkehrspolizei kontrolliert wurden. Schon beim Öffnen der Türen rochen die Beamten deutlich den Alkohol. Außerdem lagen im gesamten Auto mehrere Bier- und Schnapsflaschen herum.

Der 33-jährige Fahrer hatte 1,14 Promille Atemalkohol und wurde einer Blutentnahme unterzogen. Er bekam außerdem ein Fahrverbot und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Der 25-jährige Mitfahrer, gegen den ein Haftbefehl vorlag, wurde noch vor Ort verhaftet und anschließend in die JVA Bayreuth gebracht.

Zudem fanden die Beamten bei der Durchsuchung des Fahrzeugs im Gepäck eines 37-jährigen Insassen mehrere Ampullen Anabolika wie etwa Testosteron. Wegen der Masse an Dopingmitteln bekam der Mann eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Anti-Doping-Gesetz. Die Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth beschlagnahmte die Anabolika.

(dpa)