Blitzermarathon 2024 in Unterfranken: Standorte aller Blitzer - hier müssen Autofahrer aufpassen

Der Blitzermarathon 2024 in Unterfranken steht wieder an. Hier finden Sie die komplette Liste der Messstellen-Standorte.

Diese Woche findet der bundesweite Blitzmarathon- auch Blitzermarathon genannt - wieder statt. Und in Unterfranken kontrolliert die Polizei dann verstärkt.

Doch nur in Bayern werden die Messstellen zum Blitzermarathon schon im Vorhinein bekannt gegeben. In unserer Übersicht finden Sie die Listen aller Standorte zum gesamten Blitzermarathon 2024 in Bayern.

Wo Sie beim Blitzermarathon in Unterfranken besonders aufpassen müssen, lesen Sie hier im Artikel.

Blitzermarathon 2024 in Bayern: Wann findet er statt?

Bundesweit finden eine Woche lang verschiedene Aktionen rund um den Blitzermarathon statt. In manchen Bundesländern gibt es die sogenannte Speedweek, bei der die gesamte Woche verstärkt das Tempo auf den Straßen kontrolliert wird. In Bayern - und somit auch in Unterfranken - konzentriert sich alles auf den Blitzermarathon am 19. April.

Am Freitag geht es in Unterfranken ab 6 Uhr los mit dem Blitzermarathon, der um 6 Uhr des Folgetages endet. Das bedeutet: In ganz Unterfranken und Bayern wird 24 Stunden lang geblitzt und kontrolliert.

Am Blitzermarathon sind mehr als 2000 Beamte beteiligt, schreibt das Landesinnenministerium auf der Website. Außerdem wird an rund 1500 Messstellen kontrolliert.

Blitzermarathon 2024 in Unterfranken: Warum wird geblitzt?

Beim Blitzermarathon sollen jedes Jahr die Verkehrsteilnehmer sensibilisiert werden, die Tempolimits tatsächlich einzuhalten. Denn jedes Jahr sterben noch immer viele Menschen bei Verkehrsunfällen.

Mit dem Blitzermarathon soll also auf die Einhaltung der Tempolimits und auch der Abstände aufmerksam gemacht werden. Und das nicht nur in einzelnen Teilen Bayerns - sondern überall und somit auch in Unterfranken.

Blitzmarathon 2024 in Unterfranken: Standorte der Blitzer als Liste

Wo genau die Radarfallen und Abstandsmessungen am Blitzermarathon in Unterfranken aufgestellt werden, gibt das Bayerische Innenministerium jedes Jahr bekannt. In der folgenden Tabelle finden Sie alle bekannt gegebenen Messstellen zum Blitzermarathon 2024 in Unterfranken:

Landkreis Standort Geschwindigkeit Aschaffenburg Bessenbacher Weg, Höhe Kindergarten St.Pius (Hau, s 63739 Aschaffenburg 30 Aschaffenburg Maximilianstraße , 63739 Aschaffenburg 30 Aschaffenburg Würzburger Straße Höhe Funkhaus, 63741 Aschaffenburg 50 Landkreis Aschaffenburg Bundesstraße 26, Abschnitt 420, 63768 Hösbach 60 Landkreis Aschaffenburg Bundesstraße 469, zwischen Stockstadt und Großost, h63811 Stockstadt am Main 80 Landkreis Aschaffenburg Kreisstraße AB 4, Höhe Schloß Weiler (Feldweg), 63856 Bessenbach 70 Landkreis Aschaffenburg Staatsstraße 2312, Abschnitt 270 Höhe ehem. Gastst, ä63856 Bessenbach 70 Landkreis Aschaffenburg Kreisstraße AB 5, Abschnitt 80 Kreuzungsbereich K A, 63860 Rothenbuch 100 Landkreis Aschaffenburg St2317 Kreuzung Siebenwege, 63846 Laufach (OT Hain i. Spessart ) 100 Landkreis Aschaffenburg Kreisstraße AB 2, Abschnitt 180, 63877 Sailauf 50 Landkreis Aschaffenburg Ortsverbindungsstraße Hörstein-Kahl , 63755 Alzenau 50 Landkreis Aschaffenburg Staatsstraße 2306, Höhe Heimbacher Mühle, 63776 Mömbris 70 Landkreis Aschaffenburg Staatsstraße 2443, Höhe OT Hohl, 63776 Mömbris 50 Landkreis Aschaffenburg Freigerichter Straße, Höhe Paul-Gerhard-Schule, 63796 Kahl 30 Landkreis Aschaffenburg Hanauer Landstraße, Höhe Feuerwehr , 63796 Kahl 50 Landkreis Aschaffenburg Kreisstraße AB 19, Abschnitt 120, 63825 Sommerkahl 50 Landkreis Aschaffenburg Staatsstraße 2306, Abschnitt 100, Abzweigung Weste 63826 Geiselbach 80 Landkreis Bad Kissingen Bundesstraße 287, Höhe Saalebrücke, zw. Euerdorf-N 97717 Euerdorf 60 Landkreis Bad Kissingen Staatsstraße 2291, Kreuzung Oberthulba-Wittershaus , 97723 Oberthulba 70 Landkreis Bad Kissingen Bundesstraße 287, Einm. A 7 , 97725 Elfershausen 60 Landkreis Bad Kissingen Bundesstraße 27, Höhe Einfahrt Obereschenbach, 97762 Hammelburg 70 Landkreis Bad Kissingen Staatsstraße 2445, Abschnitt 180, Langes Schiff , 97720 Nüdlingen 100 Landkreis Bad Kissingen Staatsstraße 2289, 97792 Riedenberg 70 Landkreis Bad-Kissingen Staatsstraße 2289, Einmündung Bischofsheimer Straße , 97772 Wildflecken 100 Landkreis Erlenbach Miltenberger Str., 63906 Erlenbach am Main 50 Landkreis Haßberge Staatsstraße 2278, Bramberg, 96106 Ebern 100 Landkreis Haßberge B279, Rehbergkuppe, 96126 Maroldsweisach 100 Landkreis Haßberge St 2274, 96184 Rentweinsdorf 100 Landkreis Haßberge Bundesstraße 279, Höhe Sendelbach, 96184 Rentweinsdorf 70 Landkreis Haßberge Bundesstraße 279, Parkplatz Sendelbach, 96184 Rentweinsdorf 100 Landkreis Haßberge St2278, Hambach , Abs. 345, 96190 Untermerzbach 50 Landkreis Haßberge Bundesstraße 303, Tankstelle "Just-Stop", 97496 Burgpreppach 70 Landkreis Haßberge Bundesstraße 303, Parkplatz Gemeinfeld, 97496 Burgprappach 100 Landkreis Haßberge Staatsstraße 2274, Abschnitt 350, Bereich OT Geusfe 96181 Rauhenebrach 100 Landkreis Haßberge Staatsstraße 2281, Abschnitt 400, Bereich ST Ostheim, 97461 Hofheim i.Ufr. 100 Landkreis Haßberge Staatsstraße 2447, Abschnitt 570, Höhe Ziegelanger-, S97475 Zeil a. Main 70 Landkreis Haßberge Staatsstraße 2447, Abschnitt 570, Ziegelanger-Wand, e97475 Zeil a. Main 100 Landkreis Haßberge Staatsstraße 2447, Abschnitt 600, OT Steinbach ggü., 97500 Ebelsbach 100 Landkreis Haßberge Bundesstraße 303, Abschnitt 360, Höhe Humprechtsh 97519 Riedbach 100 Landkreis Kitzingen Bundesstraße 8, Höhe Biebelried , 97318 Biebelried 80 Landkreis Kitzingen Staatsstraße 2271, Ortsausgang Ri. Gaibach, 97332 Volkach 50 Landkreis Kitzingen Staatsstraße 2271, BRK Haus, ortseinwärts, 97332 Volkach 50 Landkreis Kitzingen Staatsstraße 2271, Abschnitt 420, 97332 Volkach 70 Landkreis Kitzingen St 2260, Fahrtrichtung Vogelsburg, 97332 Volkach 50 Landkreis Kitzingen Staatsstraße 2418, Abschnitt 210, Ri. Ochsenfurt , 97340 Marktbreit 100 Landkreis Kitzingen Staatsstraße 2271, Abschnitt 240, Ri. Kitzingen , 97342 Marksteft 100 Landkreis Main-Spessart Schönauer Straße , 97737 Gemünden 50 Landkreis Main-Spessart Staatsstraße 2303, auf Höhe Schönauer Weg, 97783 Karsbach 100 Landkreis Main-Spessart Bundesstraße 26, Abschnitt 780, Binsfelder Straße , 97289 Thüngen 50 Landkreis Main-Spessart Staatsstraße 2299, Abschnitt 220, Billingshäuser Stra, ß97225 Zellingen 70 Landkreis Main-Spessart Bundesstraße 26a, 97450 Arnstein 100 Landkreis Main-Spessart B 22, Höhe Hörblach, beide Fahrtrichtungen, 97359 Schwarzach 80 Landkreis Main-Spessart Bundesstraße 26, Höhe Parkplatz, 97788 Neuendorf 100 Landkreis Main-Spessart Jahnstraße, 97816 Lohr a.Main 30 Landkreis Main-Spessart Staatsstraße 2435, Wiesenfelder Berg , 97816 Lohr 80 Landkreis Main-Spessart Bundesstraße 26, Höhe Staustufe, 97816 Lohr 100 Landkreis Main-Spessart Bundesstraße 26, Bischborner Hof, 97848 Rechtenbach 100 Landkreis Main-Spessart Bahnhofstraße , 97840 Hafenohr 30 Landkreis Main-Spessart Staatsstraße 2312, Höhe Torhaus Aurora, 97836 Bischbrunn 100 Landkreis Main-Spessart Staatsstraße 2312, Höhe Torhaus Aurora, 97836 Bischbrunn 70 Landkreis Main-Spessart Kreisstraße MSP 32, OT Röttbach, 97892 Kreuzwertheim 30 Landkreis Miltenberg Staatsstraße 2309, zwischen Kleinwallstadt und Sulzb 63839 Kleinwallstadt 70 Landkreis Miltenberg Bundesstraße 469, zw. AS Breitendiel-Nord u. Breiten, 63897 Miltenberg 70 Landkreis Miltenberg Nikolaus-Fasel-Straße , Höhe Schulzentrum, 63897 Miltenberg 30 Landkreis Miltenberg Bundesstraße 47, 63916 Amorbach 70 Landkreis Miltenberg Staatsstraße 2309, zwischen Röllfeld u. Großheubach 63920 Großheubach 100 Landkreis Miltenberg Friedenstraße, 63924 Kleinheubach 30 Landkreis Miltenberg Dammsfeldstraße , Schulzentrum, 63820 Elsenfeld 30 Landkreis Miltenberg Eichelsberger Weg (kurviges Waldgebiet), 63820 Elsenfeld 70 Landkreis Miltenberg Staatsstraße 2313, zwischen Niedernberg und Großo, s63843 Niedernberg 50 Landkreis Miltenberg Kreisstraße MIL 11, Ortseingang Ebersbach , 63849 Leidersbach 50 Landkreis Miltenberg Liebigstraße, 63906 Erlenbach 50 Landkreis Miltenberg Römerstraße, 63785 Obernburg am Main 50 Landkreis Rhön-Grabfeld Sandweg/ Brückenstraße , 63927 Bürgstadt 30 Landkreis Rhön-Grabfeld B 279, 97528 Sulzdorf a.d. Lederhecke 100 Landkreis Rhön-Grabfeld Bundesstraße 279, 97631 Bad Königshofen 100 Landkreis Rhön-Grabfeld Staatsstraße 2282, Eyershausen, 97631 Bad Königshofen 100 Landkreis Rhön-Grabfeld Bundesstraße 279, 97633 Saal a.d.Saale 100 Landkreis Rhön-Grabfeld Bundesstraße 285, Autobahnzubringer, 97638 Mellrichstadt 100 Landkreis Rhön-Grabfeld Staatsstraße 2445, Höhe Einfahrt Hainbergareal, 97638 Mellrichstadt 100 Landkreis Rhön-Grabfeld Staatsstraße 2445, OT Eußenhasuen, Schanz, 97638 Mellrichstadt 80 Landkreis Rhön-Grabfeld Kreisstraße NES 35, Höhe Reiterhöfe, 97645 Ostheim v.d. Rhön 80 Landkreis Rhön-Grabfeld Jahnstraße, 63927 Bürgstadt 30 Landkreis Rhön-Grabfeld Jahnstraße, 97616 Bad Neustadt/S 50 Landkreis Rhön-Grabfeld Meininger Straße , 97616 Bad Neustadt/S 50 Landkreis Rhön-Grabfeld Bundesstraße 279, 97618 Rödelmeier 100 Landkreis Rhön-Grabfeld Bundesstraße 279,, 97653 Bischofsheim a.d. Rh. 100 Landkreis Schweinfurt Bundesstraße 286, PP Alitzheim, 97509 Kolitzheim 100 Landkreis Schweinfurt Bundesstraße 286, PP Alitzheim, 97529 Sulzheim 100 Landkreis Schweinfurt Staatsstraße 2271, Höhe Unterspiesheim, 97509 Kolitzheim 100 Landkreis Schweinfurt Bundesstraße 19, Einmündung Oberwerrn, 97469 Niederwerrn 70 Landkreis Schweinfurt Staatsstraße 2280, 97488 Stadtlauringen 100 Landkreis Schweinfurt Bundesstraße 286,, 97490 Poppenhausen 100 Landkreis Schweinfurt B303, Höhe Abersfeld, Ri Coburg , 97526 Schonungen 70 Landkreis Schweinfurt Dorfstraße, 97493 Bergrheinfeld /Garstadt 50 Landkreis Schweinfurt Geldersheimer Straße , 97440 Werneck /Schnackenwerth 50 Landkreis Schweinfurt Ortsdurchfahrt, 97469 Gochsheim / Weyer 50 Landkreis Schweinfurt Dorfstraße, 97493 Bergrheinfeld /Garstadt 50 Landkreis Würzburg Bundesstraße 19, Abzw. Stalldorf, 97244 Bütthard 100 Landkreis Würzburg Staatsstraße 2269, Abschnitt 80, 97285 Tauberrettersheim 100 Landkreis Würzburg Kreisstraße WÜ 8, Adam-Bausenwein-Straße , 97222 Rimpar 50 Landkreis Würzburg Kreisstraße WÜ 29, 97234 Reichenberg 70 Landkreis Würzburg Bundesstraße 19, Höhe Klingholz bzw. Wü 16, 97234 Reichenberg 70 Landkreis Würzburg Staatstraße 2298, 97265 Hettstadt 70 Landkreis Würzburg B27, Parkplatz nördlich von Thüngersheim , 97291 Thüngersheim 70 Stadt Bad Kissingen Iringstraße, 97688 Bad Kissingen 50 Stadt Bad Kissingen Maxstraße, 97688 Bad Kissingen 30 Stadt Kitzingen Staatsstraße 2270, beide Fahrtrichtungen, 97318 Kitzingen 50 Stadt Kitzingen Staatsstraße 2271, Abschnitt 240, Ri. Marktbreit , 97318 Kitzingen 80 Stadt Kitzingen B 22, Höhe AS Kitzingen / Schwarzach , 97318 Kitzingen 60 Stadt Ochsenfurt Bundesstraße 13, Würzburger Straße , 97199 Ochsenfurt 50 Stadt Schweinfurt Hafenstraße, 97424 Schweinfurt 50 Stadt Schweinfurt Hauptbahnhofstraße, 97424 Schweinfurt 50 Stadt Würzburg Röntgenring/Haugerring, 97070 Würzburg 50 Stadt Würzburg Rennweger Ring, 97070 Würzburg 30 Stadt Würzburg Aumühlweg, 97074 Würzburg 60 Stadt Würzburg Bundesstraße 8, Höhe Müllheizkraftwerk,, 97078 Würzburg 100 Stadt Würzburg Bundesstraße 27, Höhe Abfahrt Neuer Hafen, 97080 Würzburg 100 Stadt Würzburg Stadtring-Nord/Ständerbühlstraße, 97080 Würzburg 50 Stadt Würzburg Heuchelhofstraße, stadtauswärts, 97084 Würzburg 50 Stadt Würzburg Heuchelhofstraße, stadteinwärts, 97084 Würzburg 50 Stadt Würzburg B19/ AS Heidingsfeld, 97084 Würzburg 70