Brand in Sägewerk: Hoher sechsstelliger Schaden

Ein Brand in einem Sägewerk in Oberbayern hat nach ersten Schätzungen der Polizei einen Schaden im hohen sechsstelligen Bereich verursacht.

Der Dachstuhl des Kesselhauses eines Sägewerks in Schwindegg (Landkreis Mühldorf am Inn) habe bei Eintreffen der Feuerwehr am Montag in Vollbrand gestanden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Brand wurde demnach schnell gelöscht und ein größeres Ausbreiten der Flammen verhindert. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen der Polizei niemand. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei hat unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufgenommen.

(dpa)