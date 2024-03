Brand von Saunaofen setzt Dachstuhl in Flammen

Der Brand eines Saunaofens hat den Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Niederbayern in Flammen gesetzt.

Außerdem soll das komplette Obergeschoss des Gebäudes in Mitleidenschaft gezogen worden sein, teilte die Polizei am Samstag mit. Verletzt wurde bei dem Brand am Freitag in Otzing (Landkreis Deggendorf) niemand. Der Ofen soll zuletzt am Vortag genutzt worden sein. Die Kriminalpolizei prüft nun, ob der Saunaofen sowie das dazugehörige Kaminrohr ordnungsgemäß eingebaut wurden. Der Schaden beträgt rund 200.000 Euro.

(dpa)