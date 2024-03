Frau lässt Pfanne auf Herd stehen: Küche brennt komplett aus

Eine Pfanne mit heißem Fett hat einen Küchenbrand in der Oberpfalz ausgelöst und eine Frau ist bei dem Feuer verletzt worden.

Es entstand zudem ein Schaden von etwa 150.000 Euro, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Die 55 Jahre alte Frau hatte demnach die Pfanne auf dem Herd vergessen, wodurch am Montagabend ein Feuer in der Küche ihres Wohnhauses in Wiesau (Landkreis Tirschenreuth) ausbrach. Die Küche brannte komplett aus. Auch andere Räume wurden durch den Rauch stark in Mitleidenschaft gezogen, wie es hieß.

Die Bewohnerin kam mit einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus. Ihre zwei Hunde wurden durch den Brand nicht verletzt.

(dpa)