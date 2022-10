Garagen und eine Scheune brennen nieder

Eine halbe Million Euro Schaden hat ein Feuer im Landkreis Neustadt auf dem Gelände einer Familie verursacht.

Mehrere Garagen und eine Scheune brannten am Montag in Vorbach vollständig ab, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Einsatzkräfte verhinderten, dass die Flammen auf das Wohnhaus der Familie übergriffen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Ausgegangen war der Brand vermutlich von einer Hobbywerkstatt in einer der Garagen. Nach derzeitigem Stand gehen die Ermittler von fahrlässiger Brandstiftung aus. Ein Funkenflug als Auslöser in der Hobbywerkstatt, in der vor dem Feuer ein Bewohner gearbeitet hatte, könne nicht ausgeschlossen werden.

(dpa)