Historisches Nördlinger Tor in Dinkelsbühl brennt am frühen Morgen

Im Nördlinger Tor in Dinkelsbühl ist am frühen Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen. Verletzte soll es nicht gegeben haben. Wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar.

Am frühen Mittwochmorgen ist am historischen Nördlinger Tor in Dinkelsbühl ein Brand ausgebrochen. Darüber berichtet unter anderem die Fränkische Landeszeitung und bezieht sich auf Angaben der örtlichen Polizei und Feuerwehr.

Aktuell sei die Feuerwehr mit einem Großangebot vor Ort. Das Feuer sei jedoch unter Kontrolle. Die Löscharbeiten im Tor waren zunächst behindert, weil es zu einer Durchzündung des Rauchs kam. Zur Zeit werde noch geprüft, ob sich andere Glutnester im Gebäude befinden.

Gegen 5.30 Uhr soll ein Anwohner knisternde Brandgeräusche wahrgenommen und die Polizei alarmiert haben. Ein Streifenwagen rückte aus. Die Beamten bemerkten ein Feuer im Turm des historischen Tors und riefen die Feuerwehr. Mehr als 50 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Gegen kurz vor 7 Uhr war der Brand unter Kontrolle. Verletzte soll es nicht gegeben haben.

Das Nördlinger Tor in Dinkelsbühl wurde um das Jahr 1400 errichtet und ist Teil der historischen Stadtbefestigung. Wie hoch der Schaden an dem Denkmal ist, ist noch unklar.

