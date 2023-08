Historisches Nördlinger Tor in Dinkelsbühl brennt am Mittwochmorgen

Im Nördlinger Tor in Dinkelsbühl ist am frühen Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen. Verletzte soll es nicht gegeben haben. Wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar.

Am frühen Mittwochmorgen ist am Nördlinger Tor in Dinkelsbühl ein Brand ausgebrochen. Der Schaden an dem historischen Gebäude in der Altstadt dürfte groß sein ‒ verletzt wurde jedoch niemand.

Die Feuerwehr war mit einem Großangebot vor Ort. Noch am Morgen konnte das Feuer gelöscht werden. Die Löscharbeiten im Tor waren zunächst behindert, weil es zu einer Durchzündung des Rauchs kam. Auch am Nachmittag seien waren noch Feuerwehrleute vor Ort, um aufzupassen, dass keine neuen Feuer entfachen, teilte Laura Krehn von der Stadt Dinkelsbühl am frühen Mittwochnachmittag mit.

Feuer in Dinkelsbühl: Nördlinger Tor brennt

Gegen 5.30 Uhr soll ein Anwohner knisternde Brandgeräusche wahrgenommen und die Polizei alarmiert haben. Ein Streifenwagen rückte aus. Die Beamten bemerkten ein Feuer im Turm des historischen Tors und riefen die Feuerwehr. Mehr als 50 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Gegen kurz vor 7 Uhr war der Brand unter Kontrolle, gegen 7.10 Uhr waren die Flammen weitestgehend gelöscht.

Die Decken des ersten und zweiten Stockwerks des historischen Nördlinger Tors wurden bei dem Brand zerstört. Foto: Feuerwehr Dinkelsbühl

Das Feuer zerstörte die Decken des ersten und zweiten Stockwerks vollständig. Das dritte Stockwerk sowie der Dachstuhl blieben größtenteils unversehrt. Durch die Wassermengen beim Löschen ist zudem ein Wasserschaden am Turm und an den Nebengebäuden entstanden.

Brand im Nördlinger Tor: Ursache noch unklar

Ein Polizeisprecher äußerte sich gegenüber BR24 zur möglichen Brandursache: Demnach könnte ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst haben. Laut dem Dinkelsbühler Bürgermeister, Christoph Hammer, sei die Ursache jedoch noch nicht bekannt. Erst nach der Begutachtung von Kriminaltechnik-Experten könne man laut Bürgermeister Hammer eine Aussage zur Brandursache treffen.

Auch die Schadenhöhe sei noch nicht abschätzbar, "da das volle Ausmaß der Zerstörung noch nicht ersichtlich ist", teilt die Stadt Dinkelsbühl mit. Die Kriminalpolizei Ansbach hat die Ermittlungen aufgenommen.

Das Nördlinger Tor wurde um das Jahr 1400 errichtet und ist Teil der historischen Stadtbefestigung. Es ist eines der Wahrzeichen Dinkelsbühls. Das Tor befindet sich direkt neben der historischen Stadtmühle. Heute ist dort der Verein "Getreue des Königs Gustav Adolf 1632" untergebracht.