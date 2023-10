Betrunkener schläft auf fremdem Auto ein

Ein betrunkener Mann ist in Unterfranken auf einem fremden Auto eingeschlafen.

Der 38-Jährige wollte sich wohl laut Polizei ursprünglich auf seinem eigenen Fahrzeug schlafen legen, verwechselte in der Nacht auf Samstag aber die Autos. Ein Passant versuchte in Salz (Landkreis Rhön-Grabfeld) vergeblich, den 38-Jährigen aufzuwecken und rief die Polizei. Erst den Beamten gelang es, den Schlafenden wach zu bekommen. Ein Alkoholtest ergab den Angaben zufolge einen Wert von 1,8 Promille. Der 38-Jährige wurde anschließend an seine hinzugekommenen Freunde übergeben.

(dpa)