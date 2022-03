Neue Corona-Lockerung in Kitas ist unter Erzieherinnen umstritten

Plus Kinder müssen nicht mehr in festen Gruppen betreut werden. Das macht vieles leichter – und birgt doch eine Gefahr.

Jetzt darf wieder jedes Kind mit jedem spielen: An bayerischen Kindertagesstätten ist seit dieser Woche das sogenannte offene Konzept wieder erlaubt, wonach Kinder nicht mehr in isolierten Gruppen und festen Räumen betreut werden müssen. Jeder Einrichtung steht es frei, ob sie die Lockerung einführt. Wenn mehr als 20 Prozent der Kitakinder mit Covid-19 infiziert sind, muss die Kita allerdings ganz schließen.