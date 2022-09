CSU-Austritt

18:18 Uhr

Pschierer wird vom Störenfried zum Überläufer – und wechselt zur FDP

Diese Harmonie ist Geschichte: Markus Söder (links) und Franz Josef Pschierer zogen 1994 gemeinsam in den Landtag ein. Nun ist Pschierer zur FDP gewechselt.

Plus Ex-Wirtschaftsminister Pschierer tritt nach 28 Jahren aus der CSU-Fraktion aus und wechselt zur FDP. Der CSU wirft er vor, sie sei ein „Intrigantenstadl“. Die Reaktionen sind heftig.

Von Uli Bachmeier Artikel anhören Shape

Lange Gesichter bei der CSU, schelmische Freude bei der FDP: Der schwäbische CSU-Landtagsabgeordnete und frühere Wirtschaftsminister Franz Josef Pschierer, 66, hat über Nacht die Seiten gewechselt. Noch am Dienstag saß der Mindelheimer für die CSU im Plenarsaal des Landtags. Am Mittwoch beschimpfte er seine Partei als „Intrigantenstadl“ und wurde, nachdem er seinen Austritt aus der CSU erklärt hatte, in den Reihen der FDP-Fraktion begrüßt – einstimmig, wie Fraktionschef Martin Hagen sagte.

