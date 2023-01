16-Jähriger stiehlt Auto und fährt zu Münchner Bordell

Diebstahl, Fahren unter Drogeneinfluss und Tankbetrug: Das sind nur einige der Vorwürfe, denen sich ein 16-Jähriger aus Deggendorf stellen muss.

Mit einem gestohlenen Auto und unter Marihuanaeinfluss ist ein 16-Jähriger aus dem Landkreis Deggendorf zu einem Münchner Bordell gefahren. Das Auto gehöre einer Bekannten, die im gleichen Haus in Künzing wohne, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Auf dem Weg zum Bordell stahl der Jugendliche Kennzeichen. Mit den fremden Kennzeichen am Wagen tankte er und fuhr in der Nacht zum Freitag ohne zu bezahlen weiter. Bei seiner Rückkehr stellte er das Auto in Künzing ab.

16-Jähriger stellte sich später selbst

Die Polizei fand das beschädigte Auto einen Tag später, wie es weiter hieß. Mit mehreren Streifen und einem Hubschrauber suchten die Ermittler nach dem 16-Jährigen. Der stellte sich später selbst und kam in eine Jugendeinrichtung. Die Liste der Vorwürfe ist lang: unbefugter Gebrauch eines Autos, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Führen eines Autos unter Drogeneinwirkung, Tankbetrug, Sachbeschädigung und Diebstahl von Kennzeichen. (dpa/lby)