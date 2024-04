Kinder finden intakte Mörsergranate in Niederbayern

Kinder haben beim Spielen in Niederbayern eine Mörsergranate gefunden.

Die Granate aus dem Zweiten Weltkrieg soll noch intakt gewesen sein, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Nach dem Fund am Freitag in Deggendorf sicherte die Polizei die Granate. Sie wurde im Anschluss vom Sprengkommando abtransportiert und entschärft.

(dpa)