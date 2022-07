Nürnberg vor Pflichtaufgabe: Klauß stellt Charakterfrage

Der 1. FC Nürnberg setzt im DFB-Pokal auf den Derby-Schub. Der Trainer präsentiert sich vor der Erstrundenpartie als Musterschüler. Im Nürnberger Tor gibt es einen Wechsel.

"Club"-Trainer Robert Klauß betrachtet die Umstellung vom emotionalen Frankenderby auf die vermeintliche Pflichtaufgabe gegen einen Fußball-Regionalligisten im DFB-Pokal als große Herausforderung. "Das ist eine Charakterfrage. Ich habe meiner Mannschaft gesagt, dass das ein schwieriges Spiel vom Kopf her wird", sagte der Trainer des 1. FC Nürnberg vor der Erstrundenpartie beim 1. FC Kaan-Marienborn an diesem Freitag (18.00 Uhr). Im vergangenen Jahr scheiterte der "Club" in der 2. Runde am Hamburger SV.

Die umjubelten Nürnberger Derbyhelden gehen als klarer Favorit in das Spiel gegen den Provinzverein aus Siegen. "Der Derbysieg gegen Fürth hat dem Team nochmal Selbstvertrauen gegeben. Der Push untereinander ist groß. Wir brauchen den richtigen Mix aus Selbstvertrauen und Schärfe", forderte Klauß und mahnte zugleich: "Wir müssen genauso seriös und gut arbeiten wie gegen Fürth."

Nürnbergs Innenverteidiger Florian Hübner (31) rechnet eine Woche nach dem Lokalgipfel mit "einem ganz anderen Spiel". "Wir werden mehr Ballbesitz haben, müssen mehr Chancen kreieren – da muss man im Kopf schon umswitchen. Aber ich habe das Gefühl, dass wir den richtigen Fokus haben", sagte Hübner.

Dank akribischer Vorbereitung auf den Unbekannten aus Nordrhein-Westfalen erwartet der "Club" keine böse Überraschungen. "Wir haben viele Spiele im Video gesehen und uns Infos eingeholt. Wir hatten zuletzt sogar jemanden vor Ort", erzählte Klauß. Der 37-Jähige studierte den Gegner bis ins letzte Detail. "Ihre Startaufstellung aus dem letzten Spiel kenne ich fast auswendig. Ich weiß jetzt auch genau, wie sie sich in der Oberliga durchgesetzt haben."

Rund 2500 "Club"-Fans sollen ihren Verein nach Siegen begleiten. Wie schon in der vergangenen DFB-Pokal-Saison steht Carl Klaus für Stammkeeper Christian Mathenia im Tor. "Außerdem fehlt Fabian Nürnberger", sagte Klauß. Der Mittelfeldspieler fällt wegen einer "Reizung im Fuß" aus.

(Von Jordan Raza, dpa)