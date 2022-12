Familie attackiert: Haftbefehl wegen versuchten Mordes

Nach einem Messerangriff auf seine eigene Familie ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft unter anderem wegen versuchten Mordes gegen einen Mann aus Niederbayern.

Gegen den 40-Jährigen sei nach dem Vorfall in Moosthenning (Landkreis Dingolfing-Landau) ein entsprechender Haftbefehl erlassen worden, teilte die Polizei am Montag mit. Der Mann hatte sich nach dem Angriff am Samstag selbst mit einem Messer verletzt, Polizisten hatten dem Mann zudem ins Bein geschossen.

Der 40-Jährige wurde am Montag noch im Krankenhaus behandelt. Sobald sein Gesundheitszustand dies zulasse, solle er aber in ein Gefängnis verlegt werden, teilte die Polizei mit. Der Mann hatte den Angaben zufolge seine von ihm getrennt lebende Frau, die gemeinsamen Söhne und seine Schwiegermutter mit einem Messer verletzt. Die Polizei stellte ihn später vor Ort. Nach Angaben der Ermittler ging der Mann dann mit einem Messer bedrohlich auf die Beamten zu, weshalb er mit einem Schuss am Bein verletzt wurde.

Einer der beiden Jungen und seine Großmutter konnten das Krankenhaus demnach mittlerweile wieder verlassen. Zu einem möglichen Motiv des 40-Jährigen äußerte sich die Polizei am Montag nicht.

(dpa)