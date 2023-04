Elton John spielt heute sein letztes Konzert in München

Seit mehr als vier Jahren befindet sich Elton John inzwischen auf Abschiedstour. Langsam ist ein Ende in Sicht. Am Donnerstag spielt er sein letztes Konzert in München.

Seit 2018 reist Elton John schon auf seiner Abschiedstour durch die Welt. Nach zahlreichen Terminverschiebungen ist mittlerweile aber ein Ende in Sicht. Aktuell hält sich der 76-jährige britische Sänger in Deutschland auf und gibt am Donnerstag (27. April) sein letztes Konzert in Bayern.

Um 19 Uhr tritt Elton John im Rahmen seiner "Farewell Yellow Brick Road"-Tour in der Münchner Olympiahalle auf. Am Vortag waren die Tickets für die Veranstaltung fast ausverkauft. Ursprünglich hatte das Konzert bereits am 2. Oktober 2021 stattfinden sollen.

Elton John Tour 2023: Vier Konzerte in Deutschland

Das Konzert am Donnerstag ist zwar Elton Johns letzter Auftritt in Bayern, deutschlandweit stehen aber noch zehn weitere Termine in Hamburg, Berlin, Köln und Mannheim bevor. Das sind die Konzerttermine in Deutschland im Überblick:

27. April: München ( Olympiahalle )

( ) 2., 4. und 5. Mail: Hamburg ( Barclaycard Arena)

( Arena) 8., 10., und 11. Mai: Berlin ( Mercedes Benz Arena)

( Arena) 13. Mai: Mannheim ( SAP Arena)

( Arena) 16., 18. und 19. Mai: Köln ( Lanxess Arena )

Erst vor etwa einem Jahr war Elton John in Frankfurt und Leipzig. Anschließend an die letzten Konzerte in Deutschland im April und Mai tourt der Musiker weiter durch Europa – unter anderem durch Spanien, Frankreich und Belgien. Der letzte Auftritt in seiner Heimat Großbritannien wird auf dem Glastonbury Festival, das vom 21. bis zum 25. Juni stattfindet, sein. Als allerletzter Auftrittsort der Abschiedtstournee ist derzeit die Tele2 Arena in Stockholm am 8. Juli im Programm.

Elton John zählt zu größten Stars des Musikgeschäfts

Elton John gilt als einer der größten Stars im Musikgeschäft. Von ihm stammen Hits wie "Your Song" oder "Candle in the Wind", ein Lied, das er 1997 zur Beerdigung seiner guten Freundin, der ehemaligen britischen Kronprinzessin Diana, in "Goodbye, England's Rose" umdichtete. 1998 wurde er von der Queen in den Ritterstand erhoben und darf sich seitdem Sir nennen. (mit dpa)