Alte Holzöfen werden reaktiviert: Das müssen Sie nun wissen

Plus Angesichts drohender Gas-Knappheit im Winter erlaubt Bayern, alte Öfen zu benutzen. Welche Anlagen genau wieder betrieben werden dürfen und worauf zu achten ist.

Die Nachfrage nach Brennholz ist seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges und der damit verbundenen Verteuerung fossiler Energieträger sprunghaft gestiegen. Nun erlaubt die Bayerische Staatsregierung die Reaktivierung der in den letzten Jahren aus Gründen des Umweltschutzes stillgelegter alter Holzöfen. Doch welche Öfen genau dürfen wieder betrieben werden? Und welche Regeln müssen dabei beachtet werden? Wir beantworten wichtige Fragen: