Mann mit gestohlenem Auto erwischt: Bei Einbruch gefasst

Kurz nachdem ihn die Polizei mit einem gestohlenen Auto erwischt hatte, haben Bewohner eines Einfamilienhauses in Erlangen einen 33-Jährigen bei einem Einbruch ertappt.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hätten die Beamten außerdem bei einer anschließenden Durchsuchung weiteres mutmaßliches Diebesgut in der Wohnung des Mannes gefunden.

Den Angaben nach sei der Mann in der Nacht zum Mittwoch zunächst mit einem Auto davongefahren, das der Fahrer eines Logistikunternehmens während der Arbeit mit laufendem Motor an der Straße abgestellt hatte. Eine Streife machte den mutmaßlichen Dieb ausfindig und fand den Angaben nach auch zwei kurz zuvor gestohlene Kennzeichen in dem Auto. Zudem habe der 33-Jährige keinen Führerschein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ließen die Beamten den Mann wieder frei.

Wenige Stunden später sei der 33-Jährige in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Als er das Haus gerade mit Taschen voller Schmuck, elektrischer Geräte und weiterem Diebesgut verlassen wollte, sei er jedoch den Bewohnern in die Arme gelaufen, die just nach Hause gekommen waren. Sie konnten den 33-Jährigen laut Polizei festhalten und verhindern, dass dieser sich mit der Beute im Wert von insgesamt rund 20 000 Euro aus dem Staub machte.

Die Kripo habe die weiteren Ermittlungen übernommen. Ein Ermittlungsrichter sollte am Donnerstag entscheiden, ob der Mann in Untersuchungshaft kommt.

(dpa)