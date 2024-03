Ermittlungen

vor 47 Min.

25 Jahre alter Mordfall: Verdächtige bleiben in Haft

Die Verdächtigen in einem 25 Jahre alten Mordfall in Würzburg müssen in Haft bleiben.

Die Kammer habe die Haftbeschwerden verworfen, teilte eine Sprecherin des Landgerichts Würzburg am Donnerstag auf Nachfrage mit. Seit Anfang März sitzen zwei 49 und 66 Jahre alten Männer wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Hintergrund ist ein Mordfall aus dem Jahr 1999. Damals war ein 55-jähriger türkischer Gastwirt durch mehrere Schüsse getötet worden. Am Dienstag hatte die Polizei Grünflächen in Würzburg durchkämmt, um mögliche tatrelevante Gegenstände zu finden. (dpa)

