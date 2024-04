Familie attackiert: Gutachter soll Schuldfähigkeit klären

Gut drei Monate nach der Messerattacke eines damals 16-Jährigen auf Familienmitglieder und einen Bekannten in Unterfranken soll ein Gutachter klären, ob der Jugendliche zur Tatzeit schuldfähig war.

Weil es nach seiner Festnahme Hinweise auf psychische Probleme bei dem Verdächtigen gab, ist er seither in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Würzburg vom Montag hat sich der mittlerweile 17-Jährige bisher nicht detailliert zur Tat im Januar in einem Einfamilienhaus in Marktbreit (Landkreis Kitzingen) geäußert. Das Motiv sei weiter unklar.

Der junge Mann soll bei dem Angriff zwei Männer durch Stiche schwer und eine Frau leicht verletzt haben. Ermittelt wird wegen versuchten Totschlags. Vor der Attacke mit einem Küchenmesser soll es in dem Haus einen Streit gegeben haben.

