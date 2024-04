Männer prügeln in Ansbach auf Passanten ein

Drei Männer sollen in der Ansbacher Innenstadt zwei Passanten angegriffen und schwer verletzt haben.

Als Polizisten die mutmaßlichen Täter am Sonntagmorgen festnehmen wollten, sollen zwei Beamte leicht verletzt worden sein. Bei der Festnahme seien auch ein Polizeihund und ein Taser eingesetzt worden, teilte die Polizei mit.

Den Angaben zufolge fanden Passanten einen 42-jährigen Mann am frühen Sonntagmorgen regungslos auf dem Boden liegend und riefen die Polizei. Der Verletzte gab an, dass ihn drei Männer geschlagen und getreten hätten. Wenige Minuten später soll das Trio einen Autofahrer am Weiterfahren gehindert haben. Die drei Männer sollen den 26-Jährigen ebenfalls zu Boden geschlagen und ins Gesicht getreten haben. Eine Passantin verständigte die Polizei. Daraufhin flohen die drei Männer zunächst. Sowohl der Autofahrer als auch der 42-Jährige wurden vom Rettungsdienst mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Kurze Zeit später konnten Polizisten die Verdächtigen finden. Bei der Festnahme griffen die drei Männer die Beamten an, wie die Polizei mitteilte. Zwei Beamte seien dabei verletzt worden. Nun ermittelt die Polizei gegen das Trio wegen versuchten Totschlags. Die drei Männer sollen einem Haftrichter vorgeführt werden.

(dpa)