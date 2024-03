Mann stirbt nach Autounfall im Krankenhaus

Ein Mann ist nach einem Autounfall in Schwaben im Krankenhaus gestorben.

Vermutlich infolge eines medizinischen Notfalls kollidierte der 61-Jährige am Donnerstagabend im Augsburger Stadtteil Haunstetten-Siebenbrunn zunächst mit einem geparkten Auto. Anschließend rollte sein Wagen eine Böschung hinunter, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Rettungskräfte reanimierten den Mann, der jedoch später in einer Klinik seinen Verletzungen erlag. Die Polizei ermittelt nun zu den Hintergründen des Unfalls.

(dpa)