Neue Ampeltechnik soll Verkehr sicherer und flüssiger machen

Die Gemeinde Essenbach in Niederbayern bekommt eine Ampel, die mit neuer Technik den Verkehrsfluss verbessern soll: Sie gilt als "Ampel der Zukunft".

Mit moderner Ampeltechnik soll an einer Kreuzung in Essenbach (Landkreis Niederbayern) künftig der Verkehrsfluss optimiert werden. Am Montag (09.30 Uhr) stellt Verkehrsminister Christian Bernreiter ( CSU) die "Ampel der Zukunft" vor. Sie kann den Angaben nach mehr, als den Verkehr für bestimmte Fahrtrichtungen freigeben.

Die neue Ampel sei geeignet, die Verkehrsströme so zu steuern, dass der Verkehr sicherer und flüssiger fließen kann, wie das Ministerium mitteilte. Zu dem niederbayerischen Pilotprojekt gehören Vorfahrt für Blaulicht-Fahrzeuge, Abbiegeassistenten und automatische Grünphasen durch Kameraerfassung.

