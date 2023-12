15 Monate altes Kind unverletzt aus Lichtschacht befreit

Ein Kleinkind im Alter von 15 Monaten ist in München etwa 3 Meter tief in einen Lichtschacht gefallen und hat den Sturz ohne Verletzungen überstanden.

Feuerwehrkräfte entfernten am Mittwochnachmittag das Gitter des Schachts gewaltsam, um das Kind zu retten, wie die Feuerwehr mitteilte. Bereits vor Ort gaben Rettungsdienst und Kindernotarzt nach einer Erstuntersuchung Entwarnung. Das Kind wurde zurück in die Obhut der Eltern gegeben. "Kurz vor Weihnachten leistete der Schutzengel ganze Arbeit", hieß es in der Mitteilung der Feuerwehr.

(dpa)