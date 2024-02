Feuerwehreinsatz

vor 54 Min.

Hoher Schaden bei Brand in Kieswerk

Bei einem Feuer in einem Kieswerk in Kirchseeon (Landkreis Ebersberg) ist am Montag ein Schaden in mindestens sechsstelliger Höhe entstanden.

Verletzt wurde bei dem Brand nach aktuellem Stand niemand, teilte die Polizei am Montag mit. Mehrere Gebäude und Arbeitsmaschinen wurden ersten Erkenntnissen zufolge beschädigt oder zerstört. Ein Großaufgebot der umliegenden Feuerwehren war im Kirchseeoner Ortsteil Buch mehrere Stunden im Einsatz. Die Kriminalpolizei Erding ermittelt zur Brandursache. (dpa)

