Ratingagentur bewertet Freistaat mit Bestnote

Nicht nur in der Schule gibt es Noten. Im internationalen Finanzvergleich werden sie von Ratingagenturen vergeben. Im bayerischen Finanzministerium ist nun die Freude groß.

Bayern wird auch 2024 von der Ratingagentur Standard & Poor’s mit der Bestnote bewertet. Finanzminister Albert Füracker führte das unter anderem auf eine im internationalen Vergleich sehr niedrige Verschuldung zurück. "Hinzu kommen die soliden institutionellen Rahmenbedingungen und die sehr widerstandsfähige breit aufgestellte Wirtschaft und Unternehmenslandschaft in Bayern", sagte er am Samstag. Nach Angaben Fürackers hat der Freistaat die Spitzennote AAA/A-1+ mit stabilem Ausblick seit 2012 durchgehend erhalten. Mit den Finanzratings wird ausgedrückt, wie kreditwürdig ein Unternehmen oder ein Land ist. Je besser das Rating, desto kreditwürdiger gilt der Bewertete. In der Regel führt das zu günstigeren Zinssätzen.

(dpa)