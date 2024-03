Frontenhausen

vor 40 Min.

Unbekannte "Baummörder" fällen Linde am berühmten Eberhofer-Kreisel

Der Franz-Eberhofer-Kreisel in Frontenhausen ist wohl einer der berühmtesten Kreisverkehre in Deutschland. Am Wochenende haben Unbekannte dort einen Baum gefällt.

Von Svenja Moller