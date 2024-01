In Eis eingebrochen: Mann rettet zwei Mädchen aus See

Zwei Mädchen sind auf der Eisfläche eines Weihers in Fürth eingebrochen und von einem Passanten gerettet worden.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, spielten die 9 und 10 Jahre alten Mädchen am Samstag auf dem zugefrorenen Weiher, als sie mehrere Meter vom Ufer entfernt einbrachen. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte entschloss sich ein 28 Jahre alter Mann zu einem Rettungsversuch. Er näherte sich den Mädchen in Bauchlage über das Eis und zog sie mit einer Hundeleine aus dem Wasser. Die Kinder wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

(dpa)