Stinkfrucht löst Gasalarm in Münchner Supermarkt aus

Wegen eines vermeintlichen Gasgeruchs wurde die Münchner Feuerwehr zu einem Supermarkt gerufen. Schnell stellte sich dort heraus, was den Geruch wirklich verursachte.

Die Münchner Feuerwehr wurde am Dienstagvormittag wegen Gasgeruchs in einem Supermarkt in der Maxvorstadt alarmiert. Ein Passant hatte einen gasähnlichen Geruch bemerkt und den Notruf verständigt. Einsatzkräfte erkundeten den betroffenen Bereich des Einkaufszentrums. Auch die Polizei war vor Ort, um die Feuerwehr bei einer möglichen Räumung zu unterstützen.

Vermeintlicher Gasgeruch kam von Stinkfrucht

Die Feuerwehr versuchte nach eigenen Angaben mit Messgeräten eine Gaskonzentration zu bestimmen, doch der Geruch kam ihnen "schon etwas seltsam" vor. Nach ein paar Minuten stellte sich heraus, dass ein nahe gelegener Asiamarkt die Durian Frucht (Stinkfrucht) im Angebot hatte. Von ihr war der vermeintliche Gasgeruch ausgegangen.

Weil die Einsatzkräfte keine Gaskonzentration feststellen konnten, war der Einsatz für die zehn Feuerwehrleute und mehrere Polizeistreifen nach einer halben Stunde wieder beendet.

Feuerwehreinsatz wegen Gasgeruchs: Mitteiler nicht mehr vor Ort

Der Einsatzleiter der Feuerwehr hatte den Geruch noch mit dem Mitteiler, der den Notruf verständigt hatte, abgleichen wollen. Doch er war nicht mehr vor Ort und konnte auch telefonisch nicht erreicht werden. Laut der Feuerwehr kommt es immer wieder zu Einsätzen, bei denen die Mitteiler nicht mehr anzutreffen sind. Sie bittet die Mitteiler deshalb, vor Ort zu bleiben. "Denn wenn jemand aus einer vermeintlichen Notsituation anruft, hat er auch sicher von uns nichts zu befürchten", versichert die Feuerwehr.

Lesen Sie dazu auch