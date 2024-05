Gesundheit

06:23 Uhr

Notarzt warnt: "Diese Überfüllung von Notaufnahmen führt zu Toten"

In der Notaufnahme am Augsburger Universitätsklinikum herrscht rund um die Uhr an allen Tagen im Jahr Hochbetrieb. Lange Wartezeiten sind oft die Folge. Daher fordern Ärzte und Pflegekräfte seit Langem, dass die Patientenströme besser reguliert werden müssen.

Plus In der Akutversorgung sind die Wartezeiten meist lang. Nun sollen die Patientenströme reguliert werden. Der Chef einer der größten Notaufnahmen erklärt, was sich ändert und warum die Versorgung der Kinder oft so schlecht ist.

Von Daniela Hungbaur

Überfüllte Notaufnahmen waren ein Diskussionspunkt auf der Tagung der Deutschen Gesellschaft Interdisziplinäre Notfall- und Akutmedizin (DGINA) in Augsburg. Herr Dr. Wehler, Sie leiten die Notaufnahme am Uniklinikum Augsburg, eine der größten bundesweit. Gesundheitsminister Lauterbach will ja nun die Notaufnahmen entlasten und die Patientenströme besser regulieren ...



Dr. Markus Wehler: Das wollte auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn schon, das ist keine Erfindung von Herrn Lauterbach. Das finden Sie bereits in Gutachten von 2015 und 2017 und ist parteiübergreifend immer wieder Thema. Unser Ärztlicher Direktor am Uniklinikum Augsburg, Professor Markstaller, hat in seiner Eröffnungsrede hier auf der Tagung völlig zurecht gesagt, dass es schon sehr merkwürdig ist, dass in einem so regulierten Land wie Deutschland, wo es ja eher zu viele als zu wenige Regeln gibt, seit Jahrzehnten ausgerechnet in den Notaufnahmen Overcrowding-Situationen, also eine Überfüllung, geduldet werden. Grund ist die freie Arztwahl. Sie ist in Deutschland eine Heilige Kuh. In kaum einem anderen Land gibt es so etwas noch.

Glauben Sie dann, dass sich nun wirklich etwas ändert?



Wehler: Ja, denn das Overcrowding ist mehr als eine unschöne Begleitreaktion auf zu viele Menschen pro Zeit, das kann man nicht mit einem vollen Bahnsteig vergleichen. Durch viele Untersuchungen wissen wir seit Jahrzehnten, dass diese Überfüllung von Notaufnahmen zu Toten führt. Natürlich werden zwar alle nach Dringlichkeit triagiert. Dennoch besteht die Gefahr, wenn so viele Menschen zur gleichen Zeit behandelt werden müssen, dass nicht jeder Notfall immer sofort ganz richtig eingeschätzt wird. Es kann auch nicht jeder Patient seine Beschwerden gut erklären. Es ist also vor allem für die Sicherheit der Patientinnen und Patienten wirklich höchste Zeit, hier regulierend einzugreifen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen