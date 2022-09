Gesundheit

Wie eine gehörlose Ärztin in München für gutes Hören kämpft

Plus Veronika Wolter wurde aufgrund ihrer Schwerhörigkeit gemobbt und für dumm gehalten. Heute ist sie Chefärztin in München und versteht dank eines Implantats alle.

Von Daniela Hungbaur

Ausgegrenzt fühle sie sich, sagt die 79-Jährige. Weil sie so furchtbar schlecht hört – trotz teurer Hörgeräte. Ob im Restaurant, im Theater oder selbst beim Fernsehen zu Hause mit ihrem Mann, sie versteht die Worte der Menschen um sie herum einfach nicht mehr. „Und ich merke, dass ich nerve“, sagt sie sichtlich verzweifelt, „weil ich immer wieder nachfrage.“ Dr. Veronika Wolter sitzt der Frau in einem Behandlungsraum des Helios Klinikums München West gegenüber. Die Chefärztin hält immer Augenkontakt mit der Seniorin. Die Maske hat sie abgelegt, weil sie weiß, dass viele, die zu ihr kommen, auch von ihren Lippen ablesen müssen. Sie lächelt die Frau an, lässt sie spüren, dass sie froh ist, dass sie den Weg zu ihr gefunden hat. Denn keinesfalls solle sie sich mit dem Hörverlust abfinden. Er isoliere sie nicht nur sozial immer mehr, „Sie haben dadurch auch ein fünfmal höheres Risiko, an Demenz zu erkranken“.

