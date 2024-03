Gewitter-Warnung für Bayern: Welche Landkreise sind betroffen?

Starkregen, Hagel, Sturm und Blitze: Am Donnerstagnachmittag warnt der Deutsche Wetterdienst in Teilen Bayerns vor starken Gewittern. Auch in den kommenden Tagen wird es ungemütlich.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Donnerstagnachmittag in einigen Regionen Bayerns vor Gewittern. Dabei sind Sturmböen mit bis zu 75 km/h, kleinkörniger Hagel, Starkregen und Blitzeinschläge möglich. In den betroffenen Regionen sollte der Aufenthalt im Freien vermieden werden. Die Warnung der Stufe 2 von 4 gilt vorerst bis 16.30 Uhr in diesen Landkreisen:

Unterallgäu

Ostallgäu

Landberg

Weilheim-Schongau

Fürstenfeldbruck

Starnberg

Dachau

München

Bad Tölz-Wolfratshausen

Miesbach

Garmisch-Partenkirchen

Rosenheim

Traunstein

Ebersberg

Freising

Erding

Pfaffenhofen an der Ilm

Kelheim

Landshut

Mühldorf am Inn

Regensburg

Straubing-Bogen

Dingolfing-Landau

Altötting

Rottal-Inn

Deggendorf

Regen

In Unterfranken bleibt es am Donnerstag meist trocken. Die Temperatur liegt zwischen zehn und 14 Grad. Auch außerhalb der Gewitter rechnet der DWD mit einem teils starken bis stürmischen Wind aus westlicher Richtung.

Aktuelles Wetter in Augsburg

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags 0°C, nachmittags 5°C und abends 5°C. Es wird heute voraussichtlich 0 Sonnenstunden geben.

Wetter in Bayern: Auch am Freitag Regen

In der Nacht zum Freitag sind im Süden Bayerns anfangs noch Schauer möglich, in der zweiten Nachthälfte bleibt es dann trocken. Tagsüber ist es meist bewölkt, nur im Süden scheint öfter die Sonne. Die Temperatur steigt auf maximal 14 Grad im Fichtelgebirge und 20 Grad am Alpenrand.

Wochenende in Bayern wird regnerisch - auch Gewitter möglich

Am Samstagmorgen zeigt sich im Süden die Sonne. Später ziehen aber Wolken auf und von Nordwesten her breitet sich Regen aus. An den Alpen fällt dieser teilweise kräftig aus. Die Höchstwerte liegen zwischen neun Grad in der Rhön und 18 Grad im Chiemgau. Dabei wird es wieder stürmisch.

Das Wetter am Sonntag wird ähnlich. Es bleibt stark bewölkt. Dazu kommt Regen und vor allem im Bergland auch Schnee. Am Nachmittag rechnet der DWD wieder mit vereinzelten kurzen Gewittern. Mit Temperaturen zwischen höchstens fünf und zehn Grad, wird es kühler als an den Tagen zuvor. In der Nacht zum Montag klingen die Schauer ab und es lockert auf. Dafür zieht Nebel auf.