Unwetterwarnung für die Region: Gefahr durch Glatteis in und um Augsburg

Bereits am Mittwoch und Donnerstag sorgte Blitzeis für Einschränkungen auf Bayerns Straßen. Am Freitag droht laut Deutschem Wetterdienst ein ähnliches Szenario.

Für die Nacht von Donnerstag auf Freitag galt laut Deutschem Wetterdienst (DWD) erneut eine amtliche Unwetterwarnung vor Glatteis. Betroffen sind unter anderem der Landkreis Augsburg, der Landkreis Aichach-Friedberg, der Landkreis Landsberg am Lech, Teile des Landkreises Günzburg sowie der Landkreis Unterallgäu.

Am Mittwoch und Donnerstag hatte es in der Region wegen der Glätte bereits massive Einschränkungen im Straßen- und Schienenverkehr gegeben. Wegen eines Unfalls mit einem Lkw war die A8 am frühen Donnerstagmorgen beispielsweise stundenlang gesperrt. Am Freitagmorgen bildete sich nun erneut Blitzaus auf den Straßen in und um Augsburg.

Wetterdienst informiert über Glatteis rund um Augsburg

Im Laufe der Nacht zum Freitag ging der Regen von Nordwesten her zunehmend in Schnee über. Das sorgt am Freitagmorgen für chaotische Verhältnisse. Viele Straßen in Augsburg waren zunächst nicht oder kaum geräumt.

Bei gefrierendem Regen fällt Regen oder Sprühregen aus einer wärmeren in eine kältere Luftschicht. Treffen die unterkühlten Wassertropfen auf den gefrorenen Boden, werden sie direkt zu Eiskristallen und überziehen Straßen, Gebäude und Autos mit einer dünnen Eisschicht. Das Phänomen wird deshalb auch Eisregen genannt.

Unwetterwarnung: Empfehlung des Deutschen Wetterdienstes

Der Deutsche Wetterdienst empfiehlt, einen Aufenthalt im Freien und Fahrten zu vermeiden beziehungsweise das Verhalten im Straßenverkehr anzupassen. Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer müssten sich auf Beeinträchtigungen auf allen Verkehrswegen bis hin zu Sperrungen einstellen. (mit lare)

