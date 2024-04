US-Militärpolizei hilft, um Randalierer zu fassen

Er beschädigte Autos, riss Kennzeichen ab - und verletzte schließlich Polizeibeamte: Mit Unterstützung der US-Militärpolizei konnte der Mann schließlich überwältigt werden.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, soll ein 37-Jähriger am Sonntagmorgen in Grafenwöhr (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) wahllos Autos beschädigt und die Kennzeichen abgerissen haben.

Zunächst flüchtete er vor der Polizei, die ihn wenig später doch noch fand. Als die Beamten ihn fesseln wollten, soll er mit den Fäusten gegen ihren Kopf geschlagen haben. Mit Unterstützung der in diesem Bereich ebenfalls aktiven US-Militärpolizei habe man den Tatverdächtigen schließlich doch noch fesseln können, hieß es weiter. Die beiden Polizisten wurden leicht verletzt.

In Grafenwöhr liegt der Eingang zum gleichnamigen US-Truppenübungsplatz. Zahlreiche Soldatinnen und Soldaten der US-Armee sind dort stationiert und leben teils mit ihren Familien dort oder in den angrenzenden Orten wie Grafenwöhr.

(dpa)