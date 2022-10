Immobilienmarkt in der Region: "Wie haben drei Jahre eine neue Bleibe gesucht"

Plus Wohnungen fehlen nicht nur in Städten, auf dem Land braucht es Angebote für Junge und Senioren. Spannungen gibt es bei der Bauplatz-Verteilung. Das zeigt unser „Heimat-Check“.

Zu wenig Angebot, zu teuer, zu viele Mitbewerber: Die Klagen von Menschen auf Haus- oder Wohnungssuche, man hört sie häufig aus den bayerischen Großstädten. Doch nicht nur dort wurde Wohnen immer teurer. Auch in ländlicheren Gebieten sind Wohnraum und Neubauflächen seit langem knapp. Hinzu kommt vielerorts ein Mangel an kleinen oder seniorengerechten Wohnungen.