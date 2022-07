Heißester Tag des Jahres: Diese Temperaturen wurden in der Region erreicht

Deutschland ächzt unter einer Hitzewelle. Die höchsten Messwerte gibt es anderswo, doch auch in der Region werden hohe Temperaturen erreicht. Wo es am Dienstag am heißesten war.

Heiß war es, auch wenn es am Dienstag dann doch keinen neuen Hitzerekord gegeben hat. Die höchste Temperatur wurde laut Deutschem Wetterdienst in Duisburg gemessen, dort erreichte das Thermometer der Station Duisburg-Baerl 39,5 Grad. Damit ist der 19. Juli der heißeste Tag des Jahres bisher.

Hitzewelle: In der Region lagen die Temperaturen noch unter 35 Grad

Auch in der Region wurden am Dienstag extreme Temperaturen erreicht – obwohl sich die Schwaben und Oberbayern in Gesprächen mit Freunden aus der Westhälfte Deutschland mit Beschwerden über die Hitze zurückhalten sollten. Denn die bundesweiten Spitzenwerte wurden anderswo erreicht, doch auch hier waren es zum Teil deutlich über 30 Grad.

Ein genaues Bild vermitteln die Daten der Wetterstationen des Wetterkontors. Dort ist zu erkennen, dass die teilweise deutlich höher gelegenen Orte im Allgäu noch verhältnismäßig kühl waren – in Kaufbeuren wurden sogar die 30 Grad mit einem Wert von 29,9 Grad hauchzart verfehlt. Fast fünf Grad wärmer war es im Donautal, in Dillingen lag der Spitzenwert bei 34,7 Grad.

Auch am Mittwoch werden noch einmal sehr hohe Temperaturen erwartet

In der Stadt Augsburg gibt wetterkontor.de die höchste Temperatur mit 33,1 Grad an. Die Spitzenwerte werden dabei in der Regel nicht in der vermeintlichen Mittagshitze erreicht, sondern am späteren Nachmittag.

Der bundesweite Hitzerekord wurde nicht geknackt, der Allzeit-Hitzerekord bleiben damit die 41,2 Grad, die am 25. Juli 2019 in Duisburg und Tönisvorst am Niederrhein bei Krefeld gemessen wurden. An diesem Tag wurden in Lingen sogar 42,6 Grad gemessen, der Deutsche Wetterdienst annullierte diesen Rekordwert allerdings im Nachhinein. Die Temperaturmessungen an der entsprechenden Station seien nicht repräsentativ gewesen, da sich dort wegen veränderter Vegetation ein Wärmestau gebildet habe, erklärten die Meteorologinnen und Meteorologen.

Am Mittwoch soll es noch einmal rekordverdächtige Temperaturen geben. Die Wetterexpertinnen und -experten sprechen je nach Region von 34 bis hin zu 40 Grad. Dieses Mal werden die höchsten Temperaturen aber eher im Osten Deutschlands erwartet. (mit dpa)